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Genel Müdür Fethi Fahri Kaya, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak eşliğinde Merkez Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Ayşe Ilıcak imam Hatip Ortaokulu, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Yeşilyurt İlk-Ortaokulu, Sorgun Şehit Mustafa Tekgül Anadolu lisesi, Sorgun Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi, Yerköy Atatürk İlk-Ortaokulu, Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Anadolu Lisesi, Yerköy Zübeyde Hanım Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Pansiyonunu ziyaret edip öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyarette okullarda öğretmenlerle sohbet eden Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Daire Başkanı Can Ekmen Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı eğitim politikalarını anlatarak eğitim öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyerek talepleri alıp soruları cevaplandırdı.

Aynı zamanda ziyarette Merkez, Sorgun ve Yerköy İlçelerinde okul müdürleri ile toplantılar gerçekleştiren heyet Vali Mehmet Ali Özkan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun'u makamında ziyaret ederek Yozgat’ın eğitim öğretim faaliyetler hakkında görüşerek fikir alışverişinde bulundu.