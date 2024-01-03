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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milletvekili maaşları belirlendi. Milletvekillerinin aldığı maaş merak konusu oldu. Peki 2024 milletvekili maaşı kaç TL, ne kadar? Milletvekilleri aylık ne kadar kazanıyor? 2024 yılında milletvekili maaşlarındaki güncellemelerle ilgili detaylar şu şekildedir:

Vatandaşlar, 2024 yılı milletvekili maaşlarını merak ediyor. Milletvekillerinin aldığı maaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre yüzde 49,25 oranında artış gösterdi.

Bu kapsamda, hem emekli olan hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşı 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi.

Sadece milletvekilliği görevini yürütenlerin maaşı ise 73 bin 329 liradan 110 bin liraya yükseldi.

Emekli milletvekilleri ise 51 bin 970 lira olan maaşlarını, enflasyon oranıyla birlikte 77 bin 565 liraya yükseltmiş oldu.

Bu güncellemelerle birlikte milletvekili maaşlarındaki artış, 2024 yılı için belirlenen enflasyon oranlarına paralel olarak gerçekleşti.