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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1,14 artarken, yıllık bazda bu oran yüzde 64,77'ye ulaştı. Ayrıca, TÜFE'nin kira artışlarını etkileyen rakamları da netleşti. Ocak ayında işyerleri için kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi.

TÜİK'in raporuna göre, konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı sadece konutlar için geçerli olacakken, işyeri kiraları için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Ocak ayında kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Bu oranla, kasım ayında kira kontrat süresi dolan işletme sahipleri, kiralarına yüzde 53,86 oranında tavan zammı uygulayacak.

Ayrıca, TÜİK'in Aralık ayında açıkladığı verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 artış gösterdi. TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77, on iki aylık ortalamaya göre ise yüzde 53,86 oldu.

ENAG (Ekonometri Araştırma Grubu)'a göre, Aralık ayındaki enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken, 2023 enflasyonu yüzde 127,21 seviyesine ulaştı. TÜİK ise yıllık enflasyonu yüzde 64,77 olarak hesapladı. Bu veriler, ekonomik gelişmeler ve kira artışlarını değerlendirmek adına önemli bir perspektif sunmaktadır.