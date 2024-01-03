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Yaz ayı boyunca okulların ihtiyaçları doğrultusunda birçok destek sağlayan Şefaatli Belediyesi bu sefer de İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan araç garajı ile Hacı Bayram Karabulut Cami'ne Abdesthane ve lavabo yapım çalışmalarına başladı.

İlçeyi bütün olarak düşündüklerini ve çalışmaları ona göre yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Belediye olarak, ihtiyacı olan kamu kurumlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Okullarımızdan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan araç garajı ve Hacı Bayram Karabulut Cami'ne Abdesthane ve lavabo yapıyoruz. Şehrimizi bütün olarak düşünüyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Hizmet üretirken siyaset üstü bir yaklaşımda olmak gerekiyor.

Biz de bu yaklaşımla Şefaatli’mizi iyi yaşamın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Ve bunu adım adım başaracağımıza yürekten inanıyorum. En büyük arzum, yaptığımız tüm çalışmalarla Şefaatli’deki insanlarımızın hayatına olumlu etki sağlamak ve onların kalbinde yer edinmek. Bundan sonra atacağımız tüm adımlarda da hep bu felsefeyle hareket edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.