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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 haftalık sürecin ardından toplam rezervlerinde ilk kez bir düşüş yaşandığını duyurdu.

2023 yılının son haftasında, bankanın toplam rezervleri 4 milyar 393 milyon dolar azalarak geriledi.

Bankanın yayımladığı verilere göre, brüt rezervler 29 Aralık itibarıyla 4 milyar 727 milyon dolar düşüşle 92 milyar 829 milyon dolara geriledi. Aynı tarih itibarıyla altın rezervleri ise 48 milyar 231 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte, toplam rezervler 145 milyar 453 milyon dolar seviyesinden 141 milyar 60 milyon dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki bu azalış, 12 haftalık sürekli artış trendini sonlandırmış oldu.