Yozgat’ta dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan yağış, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Halaçlı ve Paşaköy’de yerinde incelemelerde bulunan Tarım Orman ve Köyişleri eski bakanı ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, hükümetin acilen tedbir alması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Kayalar, Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy ve Hallaçlı köyü başta olmak üzere Ekinciuşağı, Köycü, Kuşçu, Yassıağıl, Saray, İğdecik, Harkasan, Hacimusali, Köycü, Kördeve, Arslanhacili, Cakirhacili, Yukarielmahacili, Sarıyaprak ve Erkekli köylerinde ekili alanların büyük zarar gördüğünü söyledi.

Çevre köyler ile Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde ekili buğday, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği, nohut, mercimek ve yem bitkilerinin büyük tahribata uğradığını söyleyen Kayalar, “Çok zor durumda olan Yozgatlı çiftçimizin zararın giderilmesi için hükümeti göreve çağırıyorum” dedi.

“ÇİFTÇİNİN KREDİ BORÇLARI ERTELENSİN”

Yerinde incelemelerde bulunan Kayalar, “Buradan hükümete sesleniyorum. Hasada 20 gün kala böyle bir felaketin yaşanması çiftçilerimiz için büyük bir talihsizliktir. Yaklaşık 150 bin dekar ekili alan hasar görmüştür. Zarar gören çiftçilerimize gübre ve tohum desteği verilmeli, kredi borçları ertelenmelidir” ifadelerini kullandı.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Konunun mecliste takipçisi olacağını ifade eden Kayalar, kooperatife neredeyse borçsuz çiftçinin olmadığını, tarlaların büyük kısmının icara ekildiğinden çoğunun sigortasının bulunmadığına dikkat çekti.

Kayalar, “Yozgatlı çiftçilerimizin bu kadar masrafın altından kalkması çok zor, Devletimiz zarar gören çiftçilerimize yardım elini uzatacaktır” şeklinde konuştu.