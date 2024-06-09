Aziz Yıldırım ile Ali Koç, başkanlık seçimleri öncesi Habertürk TV canlı yayınında buluştular. Aziz Yıldırım, canlı yayında Ali Koç'a Hallacı Mansur ile ilgili bir atıfta bulundu. Peki, Hallacı Mansur kimdir? İşte Hallacı Mansur'un hayatı...

Hallacı Mansur, en bilinen mutasavvuflardan biri olarak kabul edilir. Döneminde söylediği sözlerin tam olarak anlaşılamaması sebebiyle idam edilen bir tasavvuf alimidir. Hallacı Mansur, Allah'ın varlığının her yerde yansıması olduğunu ve her şeyde O'nun zerrelerinin bulunduğunu öne sürmüş, ayrıca kişinin kendi nefsinden arındığında Allah'ın o kişide yansımalarının olacağına inanmıştır. Hallacı Mansur, dönemin inanç ve ibadet konularını sorgulamış, tasavvufi konulara yakınlık göstermiştir.

Hallacı Mansur, "Enel Hak" ifadesini kullanarak, "Ben Hakkım" anlamına gelen sözler söylemiştir. Ancak bu sözler, derinlemesine anlaşılmadan açıklandığı için idam edilmiştir. Hallacı Mansur, bu ifadeyle Allah'ın kişinin iman derecesinde kalbine zuhur etmesini anlatmaktadır.

Hallacı Mansur, döneminde şirk işlediği düşüncesiyle dışlanmış ve idam edilmiştir.

HALLACI MANSUR'UN KİTAPLARI:

Tavsin

Divan

Ta’Sînû’l Ezel ve’l-Cevherû’l-Ekber ve’ş-Şeceretû’n-Nûr’iyye