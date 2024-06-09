Gamze Özçelik'in evliliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu olan Gamze Özçelik, "Ailenin Yeni Üyesi" programıyla tanınan Reshad Strik ile dünya evine girdi. Haber, çiftin ortak arkadaşları tarafından sosyal medyada duyuruldu. Reshad Strik'in kim olduğu ve yaşam öyküsü merak konusu oldu.

Reshad Strik, Avustralya'nın Canberra şehrinde 22 Haziran 1981'de Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilenen Strik, Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adlı bir televizyon şovuna konuk oldu.

Los Angeles'a taşındıktan sonra "Headland" adlı dizide rol aldı ve ABD'de çeşitli projelerde yer aldı. Jessica Simpson'ın “A Public Affair” klibinde de rol aldı. Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın "Don't Look Up" filminde başrol oynadı.

2010 yılında Saraybosna'da evlenen Strik, Bosna Hersek'te film ve reklam çalışmaları yaptıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye geldi. Türk yapımlarında da yer alan Strik, "Filinta" ve "Diriliş Ertuğrul" dizilerinde rol aldı.