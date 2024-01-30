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MHP Yozgat teşkilatı tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında İl Başkanı Irgatoğlu, açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli’nin Yozgatlı vatandaşlara selamı olduğunu ileten Irgatoğlu, “Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi, Milletvekilimiz Ethem Sedef, belediye başkan adayımız Ömer Açıkel ve Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız tüm hemşehrilerimize selamlarını ilettiler” ifadelerini kullandı.