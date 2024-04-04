Milli Güvenlik Kurulu, bugün iki aylık bir aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının odak noktası, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan bu yılın ikinci toplantısında, yoğun bir gündem bekleniyor.

Toplantının ilk gündem maddesi, terörle mücadele olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için gerçekleştirilen operasyonların genişletilmesi tartışılacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları da toplantıda ele alınacak.

MGK toplantısında, Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik PKK yandaşlarının saldırıları da masaya yatırılacak. Bugüne kadar atılan adımların yanı sıra alınacak yeni tedbirler de tartışılacak.

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konu ise İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar olacak. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve İsrail’in bölgedeki gerilimi artırma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen görüşmelerin değerlendirmesi yapılacak.

Son olarak, kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar toplantıda ele alınacak. Yıl sonuna kadar MGK'nın onayına sunulması beklenen çalışmanın mevcut durumu hakkında bir sunum yapılacak.