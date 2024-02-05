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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Ayrıca, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzey ve doğusunda yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sisin yanı sıra buzlanma ve don olaylarına da dikkat çekildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarıda, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Tatil Edilen Okullar: Karlıova ve Saray'da Eğitim Bir Gün Süreyle Duracak

Meteorolojik koşullar nedeniyle Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca, Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Özalp ilçesinde de aynı nedenle taşımalı eğitim bir gün süreyle duracak.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimde aksamaların yaşanabileceğini belirterek, öğrenci ve velilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava Durumu Raporu: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Diğer Bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı bölgeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte bazı bölgelerdeki hava durumu öngörüleri:

Marmara Bölgesi:

Edirne: 3°C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 7°C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 3°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 6°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi:

Afyonkarahisar: 0°C, 8°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Denizli: 3°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 6°C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 6°C, 18°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi:

Adana: 7°C, 18°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Antalya: 10°C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 7°C, 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mersin: 10°C, 16°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara: 2°C, 8°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

Çankırı: 1°C, 11°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

Eskişehir: 1°C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu

Konya: -2°C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi:

Bolu: 2°C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Düzce: 5°C, 16°C - Parçalı ve çok