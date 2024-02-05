Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:14     07:39     13:00     15:45     18:11     19:30

Akdağmadeni    06:09     07:34     12:55     15:41     18:07     19:26

Aydıncık             06:12     07:38     12:58     15:42     18:08     19:28

Boğazlıyan         06:12     07:36     12:58     15:45     18:10     19:29

Çandır                 06:11     07:35     12:57     15:43     18:09     19:28

Çayıralan            06:10     07:35     12:56     15:43     18:08     19:27

Çekerek              06:11     07:37     12:57     15:42     18:07     19:27

Kadışehri            06:10     07:35     12:56     15:41     18:06     19:26

Saraykent           06:11     07:36     12:57     15:42     18:08     19:28

Sarıkaya              06:11     07:36     12:57     15:43     18:09     19:28

Yozgat hava durumu 02 Şubat 2024 Yozgat hava durumu 02 Şubat 2024

Şefaatli                06:14    07:38     13:00     15:46     18:11     19:31

Sorgun                06:12     07:37     12:58     15:44     18:09     19:29

Yenifakılı            06:13     07:37     12:59     15:46     18:11     19:30

Yerköy                06:15     07:40     13:01     15:47     18:12     19:32

Kaynak: Haber Merkezi