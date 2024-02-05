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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:14 07:39 13:00 15:45 18:11 19:30

Akdağmadeni 06:09 07:34 12:55 15:41 18:07 19:26

Aydıncık 06:12 07:38 12:58 15:42 18:08 19:28

Boğazlıyan 06:12 07:36 12:58 15:45 18:10 19:29

Çandır 06:11 07:35 12:57 15:43 18:09 19:28

Çayıralan 06:10 07:35 12:56 15:43 18:08 19:27

Çekerek 06:11 07:37 12:57 15:42 18:07 19:27

Kadışehri 06:10 07:35 12:56 15:41 18:06 19:26

Saraykent 06:11 07:36 12:57 15:42 18:08 19:28

Sarıkaya 06:11 07:36 12:57 15:43 18:09 19:28

Şefaatli 06:14 07:38 13:00 15:46 18:11 19:31

Sorgun 06:12 07:37 12:58 15:44 18:09 19:29

Yenifakılı 06:13 07:37 12:59 15:46 18:11 19:30

Yerköy 06:15 07:40 13:01 15:47 18:12 19:32