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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Şubat 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.5194 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.4888 liradan, satış fiyatı ise 30.5501 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.9325 TL'den yapan euro şu anda 32.895 TL alış ve 32.9701 TL satış fiyatına sahip.