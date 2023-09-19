Sorgun İlçesine Bağlı Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, beldede bulunan mesire alanında ilave düzenleme yapılacağını söyledi.

Başkan Ünlü yaptığı açıklamada, “Mesire ve piknik alanımızda 11 adet kamelya, piknik ocakları, oyun grupları, spor aletleri, voleybol sahası her iki kamelya arasında çeşme, vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için bay bayan mescit ve tuvalet bulunuyor. Vatandaşlarımız isterlerse avlanmanın serbest olduğu zamanlarda olta balıkçılığı da yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)