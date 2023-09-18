Saraykent’te görev sürecince birçok projeye imza atan Kaymakam Açıkgöz, açıklamada bulunarak birlikte görev yaptığı isimlere ve Yozgatlılara teşekkür etti.

Kaymakam Açıkgöz açıklamasında, “2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Kaynaşlı Kaymakamı olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu vazifeye layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı arz ediyorum. İki sene önce göreve başladığım Yozgat’ın Saraykent ilçesinde vazifemi layıkıyla yapmak adına tüm gücümle gayret etmiş olmanın huzuruyla görev süremi tamamladım” dedi.

Açıkgöz, “Görev sürem boyunca daima mazlumun ve zorda kalanın yanında olmak adına çaba harcadım. Bu süreçte hayata geçirmeye çalıştığım her projede yanımızda olan 61. Hükümet’in Başbakan Yardımcısı ve bir önceki dönem Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, 27. Dönem Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’e ve 28. Dönem Yozgat Milletvekilleri Sayın Abdülkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef’e Saraykentliler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Kısa süre de olsa beraber çalışma şerefini yaşadığım Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan’a saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“SARAYKENT’E VE YOZGAT’IN GÜZEL İNSANLARINA…”

Yozgat’ta görevini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Açıkgöz, “Saraykent’e ve Yozgat’ın güzel insanlarına hizmet etme şerefini yaşattığı için Rabbimize hamd ediyorum. Yeni görev yerim olan Düzce Kaynaşlı’da insanımıza layıkıyla hizmet edebilmek için Alemlerin Rabbi olan Allah’ın yardımına ve sizlerin de dualarınıza talibim” ifadelerini kullandı.

BASIN MENSUPLARINI UNUTMADI

Son olarak Açıkgöz, “İlçemizin ve kaymakamlığımız tarafından işletilen termal otelimizin tanıtımına katkılarından dolayı Yozgat’ımızın güzide basın mensuplarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptığımız işler ve geride bıraktığımız eserlerle anılmak temennisiyle… Haklarınızı helal ediniz” diye konuştu. (Melike Aslı Arslan)