Başkan Aydoğmuş, “Yozgat Akdağmadeni İlçemize bağlı Gökdere Köyümüzden Almanya'da yaşayan başarılı futbolcu Eyüp Aydın'ı, Bayern Münih'ten transfer etmesi Yozgat için büyük bir gururdur” dedi.

Aydoğmuş tebrik mesajında şunları söyledi: "Süper Ligin başarılı takımı Galatasaray Kulübü'nün, Yozgat Akdağmadeni İlçemize bağlı Gökdere Köyümüzden Almanya'da yaşayan başarılı futbolcu Eyüp Aydın'ı, Bayern Münih'ten transfer etmesi Yozgat için büyük bir gurur, Akdağmadeni ilçemiz için bir onurdur. Yozgatlı hemşehrimize hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)