TEMA Vakfı tarafından deprem bölgesinde yapılan incelemeler sonucu enkaz atıklarının zeytinliklere, tarım alanlarına ve sulak alanlara plansızca döküldüğü tespit edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede yetiştirilen ve sofralarımızdan eksik olmayan gıda ürünlerinin sağlıklı, temiz, sürdürülebilir olması ve insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaması için afet bölgesindeki tüm tarımsal alanların titizlikle korunması gerekiyor.TEMA Vakfı olarak tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması için enkaz atıklarının tarım alanlarına ve su havzalarına dökülmemesini, atıkların ekosisteme zarar vermeyecek şekilde yer seçimi yapılarak, geçirimsiz yüzeylerde ve havaya karışmayacak şekilde depolanmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)