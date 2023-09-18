Ziyarette, İl genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Tecimer, Vali Özkan'a Yozgat’ın güvenlik durumu ve halkın huzur ve güvenliği için atılan adımlar hakkında detaylı bilgiler sunarak, emniyet teşkilatının sahadaki faaliyetlerini aktardı. Ayrıca suçla mücadele, trafik güvenliği ve kamu düzeninin korunması gibi önemli konular üzerinde duruldu. (Ahmet Ayverdi)