Merkezinde çalışanların olduğu yeni değişiklikler için iş kanunları için çalışma yapıldığı geçen hafta basında yer almıştı. Bu kapsamda haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesinin gündemde olduğu iddia edilmişti.

Basın ve denizcilik iş kanunda 48 saat olan çalışma süreleri diğer meslek gruplarında haftalık 45 saat. Sabah gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı.

Konuya ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, söz konusu iddiaların kendileri dışında çıkan yorum ve haberlerden kaynaklandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan çalışma hayatıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: “Çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.

Bakan Işıkhan bir de uyarıda bulunarak, "Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.