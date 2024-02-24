Japonya'da ortaya çıkan ve sadece Japonlara özgü olmayan Karoşi, "çok çalışmaktan ölmek" anlamına gelen bir kavramdır.

Bu terim, 1990'larda Japonca'da "gönüllü olarak aşırı çalışmak" anlamına gelen "karo" kelimesinden türetilmiştir. Hızla yayılan Karoşi terimi, kısa sürede İngilizce, Almanca ve Fransızcaya girmiştir.

Japon hükümeti, 1994'te aşırı çalışmanın hastalık ve ölüme neden olabileceğini kabul etmiş ve bu durumda ölenlerin sayısını 32 olarak açıklamıştır. Ancak bu sayı, bir sonraki yıl 76'ya yükselmiş ve çalışma bakanlığı, "karoşi"yi yorgunluk ve stresi de içerecek şekilde genişletmiştir.

1998'de, Karoşi nedeniyle ölenlerin sayısı 90'a ulaşmıştır. Çalışma standartlarını denetleyen birim olan Çalışma Bakanlığı Teftiş Bürosu, bir kişinin aşırı çalışma nedeniyle hastalanması veya ölmesi durumunda işverenin sorumlu olup olmadığına karar verebilir. Yüksek Mahkeme, 2000 yılında, 24 yaşındaki bir kişinin intiharından dolayı reklam şirketi Dentsu'yu sorumlu tutmuştur. Haftada 80 saat çalışan Içiro Oşima'nın ailesine, Dentsu'nun iki milyon dolar ödemesi gerektiği belirtilmektedir. 1997'de Çalışma Standartları Teftiş Bürosu, aşırı çalışma sonucu intihar eden bir işçinin ailesine kaza sigortası ödemiştir.