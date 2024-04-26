2016 yılında Yozgat’ta, üzerinde Meryem, İsa ve hac işlemesi bulunan 58×66 santimetre ölçülerinde tarihi ikona ele geçirildi.

2016 yılında polisin düzenlediği operasyonda, üzerinde dini figürler olan 66 santimetre boyunda ve 58 santimetre eninde tarihi ikona ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin, elinde bulunan tarihi ikonayı satmak istediği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibi alan polis, daha sonra da alıcı gibi bağlantı kurdu. Yozgat kent merkezinde bir eve operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, burada 9 kişiyi gözaltına alarak tarihi ikonaya el koydu.