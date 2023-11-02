Tahmini Okuma Süresi: dakika

MERNİS adresi, yurttaşların resmi ikametgah adresini ifade eder ve nüfus cüzdanlarında yer alır. Ancak, zaman zaman bu adresin değiştirilmesi gerekebilir. İşte MERNİS adresi hakkında bilmeniz gerekenler ve adres değişikliği nasıl yapılır:

MERNİS NEDİR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ve temel projelerinden biridir. Kağıt ortamında bulunan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılmasını sağlayan bu sistem, bilişim teknolojileri ve ortak veritabanı işlemciliği açısından büyük bir ilerleme sağlamaktadır.

MERNİS ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Eğer ikametgah adresinizde bir değişiklik olursa, bu değişikliği MERNİS sistemine bildirmeniz gerekmektedir. İşte MERNİS adres değişikliği için iki yol:

E-Devlet Üzerinden Adres Değişikliği Bildirimi: E-Devlet platformu üzerinden online olarak "Adres Değişikliği Bildirimi" hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmeti kullanabilmek için e-Devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imza gereklidir. Adres değişikliğinizi bu şekilde yaparak, resmi ikametgah adresiniz güncellenir. Unutmayın ki bu işlemi 20 gün içinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

İlçe Nüfus Müdürlüklerine Başvuru: İkinci bir seçenek olarak, ilçe nüfus müdürlüklerine giderek "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)" işlemi ile adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. Bu yöntemi kullanırken, taşındığınız yeni adreste oturan bir kişi ve size ait bir kimlik belgesi bulundurmanız gerekmektedir. Bu şekilde adres değişikliği işlemi 10 gün içinde tamamlanır.

BOŞ KONUTA ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

MERNİS sistemine yapılan incelemede, adresinizde kayıtlı bir kişi bulunmadığını tespit ederseniz, o adres "boş adres" olarak tanımlanır. Bu durumda, adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Ancak nadir durumlarda, adresle ilgili özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri ek belgeler isteyebilirler. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece ek belgelerden kaçınılmalıdır.

E-Devlet Kapısı üzerinden "Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)" hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer adres değişikliğiyle ilgili özel durumlar varsa, e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.