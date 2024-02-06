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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında yaşanan enflasyon artışının ardından, gelecek dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını değerlendirdi. Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporuna göre, tüketici fiyatları geçen yılın son Enflasyon Raporu tahminlerine paralel olarak ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon ise 0,09 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 64,86 seviyesine yükseldi.

Rapora göre, enerji grubunda otomatik maktu vergi artışının etkisi hissedilirken, doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Gıda grubunda ise işlenmemiş gıda kalemlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Hizmet grubunda ise ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle aylık enflasyon belirgin şekilde artış gösterdi.

Temel mal grubunda ise önceki aya kıyasla aylık enflasyon artışı yaşandı ve giyim-ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genel olarak görüldü. Üretici fiyatları ise maliyet gelişmeleriyle uyumlu bir şekilde artarken, yıllık üretici enflasyonu ise stabil seyretti.

Merkez Bankası raporunda, ocak ayında yaşanan bu yükselişin ardından, gelecek dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilirken, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre aylık artış oranlarının tahminlerle uyumlu şekilde yükseldiği ve göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş yaşandığı belirtildi.