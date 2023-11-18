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Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Takvime göre, yılın 11. faiz kararı kasım ayında açıklanacak. Şu ana kadar açıklanmadı, peki, ne zaman açıklanacak?

Dolar, altın ve borsa yatırımcıları, kasım ayındaki faiz kararını merakla bekliyor. Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkarmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun kasım ayı toplantı takvimi belli oldu. Faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 oldu. Dolar kuru beklentisi ise 30 liraya indi. TCMB, kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67,23 olarak belirlendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 43,94, 24 ay sonrası ise yüzde 25,09 oldu.

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 - 41,99 aralığında artacağı öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre, katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 37,00 - 41,99 aralığında olduğu görüldü. Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 - 22,99 aralığında artacağı öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerine göre katılımcıların yüzde 30,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 37,71 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 37,80 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre artarak 39,62 TL olarak belirlendi.