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Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Kaymakamlığı aracılığıyla Sarıkaya ilçesindeki öğrencilere bilimi, deneyi sevdirmek eğlenerek öğrenmenin farkına vardırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında mucit abla Elçin Yalçıneli, Sarıkaya ilçesini ziyaret etti.

Sarıkaya ilçesinde öğrenciler ile bir araya gelen mucit abla Elçin Yalçıneli yapılan gösteride keyifli zaman geçirdi. Yalçıneli, gösteri sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mahmut Yıldız’ı ziyaret etti.

Yalçıneli, fizik öğretmeni eşinin ilkokul çağındaki çocuklara bilimi sevdirmek ve evdeki eşyalarla da çeşitli icatlar yapılabileceğini göstermek için hazırladığı gösteriyi 2008'den itibaren kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Yalçıneli, "Bu işe eşim sayesinde başladım. Kendisi, fizik öğretmeni. Anaokulu ve ilkokullardaki çocuklara bilimi sevdirmek için çeşitli gösteriler sunuyordu. Ben de kendisine yardım ediyordum. Sonra bu projenin Türkiye geneline yayılmasını istedim ve eşimden 6 ay boyunca eğitim aldım. Ardından okullarda gösteriler yapmaya başladım" dedi.

İlk gittiği okulda kendisine "mucit abla" denildiğini dile getiren Yalçıneli, bu lakabın daha sonra da kullanıldığını, böylece adının "mucit abla" olarak kaldığını belirtti.

Zaman geçtikçe gösterilerini geliştirerek "Küçük Mucitler Gösterisi"ni hazırladığını ve Türkiye'yi dolaşmaya başladığını bildiren Yalçıneli, ilk ve ortaokullardaki öğrencilere bilimi sevdirmek ve çocuk yaşlarda icatlar çıkarılabileceğini göstermek için okul okul gezdiğini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız ise, “Öğrencilerimizle çeşitli deneyler ve etkinlik yapan mucit abla çocuklarımıza keyifli bir gün yaşattı. Bu güzel günün anısına mucit ablaya hediye takdim ederek teşekkürlerimiz ilettik. Ayrıca etkinliğin hazırlanmasına vesile olan Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir’e, eğitimimize vermiş oldukları destek nedeniyle teşekkür ederim” dedi.