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Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez gerçekleşen maaş zamlarında enflasyon farkı büyük bir öneme sahip. Binlerce çalışan memur, ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda. İşte 4 aylık enflasyon farkı, 2024 memur ve emekli maaşı zammı hakkında detaylar:

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ekim ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,43 artarak, yıllık bazda yüzde 61,36 seviyesine ulaştı. Bu verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu enflasyon oranı, memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayında yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Ekim sonu itibarıyla, enflasyon farkı yüzde 22'yi aşmış durumda. Net rakam, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verileri ile belirlenecek. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum biraz farklı. Bu kapsamdaki emekliler, 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zam alırlar. Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için, şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkânı doğdu. Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla, zam oranı kesinleşecek.

REFAH PAYI EKLEME İHTİMALİ

3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon oranı, maaş zamları için son kararı verecek. Hükümet, bu oranların üzerine refah payı ekleyebilir. Hükümetin Orta Vadeli Program'da (OVP) belirttiği gibi, yılsonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Ekim sonu itibarıyla, enflasyon oranı yüzde 61,36 oldu.