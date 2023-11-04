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20 gün sürecek olan toplantıda 2024 yılı performans programları görüşülmeye devam ediyor.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31. maddesinde "Vali ilgili olduğu yılbaşından önceki yıllık performans planını hazırlayıp Genel Meclise sunar" hükmü uyarınca kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri gereğince hazırlanan ve encümence yapılan incelemede uygun görülen ve İl Genel Meclisi’ne havale edilen İl Özel İdaresi 2024 yılı performans programı (Yatırım ve Çalışma Programı) görüşülüyor.

Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu’nca hazırlanan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü performansı hakkında hazırlanan raporlar Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından okundu.

Okunan raporlar meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.