Gündemin birinci maddesinde İl Özel İdaresi 2023 mali yılı bütçesinden Yerköy ilçesine bağlı köylerin kanalizasyon tesisi yapım bakın ve onarım projeleri için ayrılan 500 Milyon lira ödeneğin iptal edilerek yine aynı ilçeye bağlı köylerin kilitli parke yapım projesinde sarf edilmek üzere ödenek tahsis değişikliği konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2023 Mali yılı yatırım bütçesinden Kadışehri ilçesine bağlı köylerin Kilitli parke yapım projesi için ayrılan 203 milyon 121 bin 20 lira ödeneğin iptal edilerek yine aynı ilçenin içme suyu tesis yapım projesine, kanalizasyon yapım bakım ve onarım projesinde bulunan 44 bin lira ödeneğin iptal edilerek söz konusu ödenekten 14 bin lirasını aynı ilçenin içme suyu yapım bakım ve onarım projesine, 30 bin lirasını cari giderler harcama kalemine ve diğer köy alt ve üst yapım projesinde bulunan 150 bin lira ödenekten 50 bin lirasının ilçenin cari gider harcama kaleminde sarf edilmek üzere ödenek tahsis konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, İl Özel İdaresi kanunun 10’uncu maddesinin (I) bendi gereğince, İl Özel İdaresi biriminde görev yapan personellerin dolu kadro değişiklik cetveli konusu oy birliği ile kabul edildi. Alpaslan Demir