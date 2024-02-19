Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere müjde niteliğinde bir adım atarak Yozgat dahil 81 ilde geçerli olacak önemli bir imkanı duyurdu. Eğitim sisteminde gerçekleştirilen bu değişiklik, öğrencilerin ve velilerin memnuniyetini sağlayacak nitelikte.

MEB, son dakika duyurusuyla öğrenci kayıtları ve sınıf atamalarının tamamen dijital ortama taşınacağını açıkladı. Bu adım, eğitimde dijital dönüşümü bir adım öne taşımayı amaçlıyor. Artık veliler ve öğrenciler, okul kayıt süreçlerini stres ve karmaşadan uzak bir şekilde, e-Okul sistemi üzerinden kolaylıkla takip edebilecekler. Sınıf atamaları ve kayıt işlemleri için uzun kuyruklarda beklemeye son verilecek, her şeyi tek bir tıkla halledebilecekler.

Bu yenilikçi sistem, öğrencilerin hangi sınıfa yerleştirileceğine dair kararları, mevcut başarı durumları ve öncelikli kriterler doğrultusunda otomatik olarak verecek. Bu adım, öğrenci atamalarını daha adil ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilecek olan bu yeni sistemin öğrencilere daha adil bir eğitim ortamı sunacağını duyurdu. Başarı durumlarına dayalı olarak otomatik yapılan sınıf atamaları, herkes için eşit fırsatlar sunacak ve daha adil bir eğitim ortamının oluşmasına katkı sağlayacak.