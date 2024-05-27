TV8'de reyting rekorları kıran Masterchef yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şefe hapis şoku. Detaylar haberimizde:

TV8'in reyting rekortmeni MasterChef yarışmasının ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu, İstanbul Etiler'deki restoranında yaşanan trajik bir olayla gündemde. 20 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen istinat duvarı çökmesi sonucu, yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetti. Olayla ilgili iddianame tamamlandı.

SOMER SİVRİOĞLU VE DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN HAPİS İSTEMİ

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, hazırlanan iddianamede Somer Sivrioğlu ile birlikte Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal de şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SOMER ŞEF KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, bilinen adıyla Somer Şef, ünlü Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucudur. 1971 doğumlu olan Somer Sivrioğlu, iki çocuk babasıdır. Aslı Sencer ile evlenmiş, ancak 2021 yılında yollarını ayırmışlardır. Fenerbahçe taraftarı olan Somer Şef, MasterChef Türkiye jürisinde yer almaktadır.

Kadıköy, İstanbul doğumlu olan Somer Şef, aslen Eskişehir kökenlidir. Hayatının bir döneminde Avustralya'ya gitmiş, ancak sonrasında yeniden Türkiye'ye dönerek İstanbul'da yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

OLAYIN DETAYLARI

20 Mayıs 2022'de Etiler'deki lüks restoranın istinat duvarı çöktü ve olay esnasında yoldan geçen Ahmet Muhammed Salem Lubbad yaşamını yitirdi. Bu trajik olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.