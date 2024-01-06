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Yozgat İl Müftülüğü, Tarihi Askerlik Şubesi'nde başlatılan "Tadında Sohbetler" programlarına bu hafta da devam etti.

Şube Müdürü İbrahim Çınar'ın liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, gençlere ve katılımcılara yönelik "Kur'an'dan Aile Örnekleri" konulu bir sohbet düzenlendi.

Çınar'ın gençlere seslendiği bu etkileyici sohbet, gençlerin düşünce dünyalarına dokunmayı amaçladı. Programda, gençlerle paylaşılan Kur'an'dan alınan aile örnekleri, katılımcıların günlük yaşantılarına ışık tutarak anlamlı bir deneyim sunmayı hedefledi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayan öğrenciler ve din görevlileri tarafından seslendirilen ilahilerle renklenen program, duygu yüklü anlara sahne oldu.