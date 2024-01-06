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Yozgat Valiliği, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024 için yarışma başvurularının başladığını duyurdu.

25 milyon lira ödül ve 50 milyon liranın üzerinde malzeme desteğinin sağlanacağı yarışmalar için başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinde yapmış olduğu açıklamada; “Türkiye'nin Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024 başvuruları başladı. Teknolojiye yön veren tüm gençlerimizi TEKNOFEST’te yerini almaya çağırıyoruz. Son başvuru: 20 Şubat 2024” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2024 NEREDE YAPILACAK?

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024’te Adana’da gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2024’TE KAÇ YARIŞMA VAR?

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor.

TEKNOFEST 2024’te yarışmacılar roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım yarışmaları gibi 46 farklı teknoloji yarışmasında kıyasıya mücadele edecekler.

Bu yıl 2023 teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig yarışmaları ilk defa başvuruya açılacak

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.