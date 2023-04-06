CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşlarının iyileştirilmesini ve engelli yurttaşlara bayram ikramiyesi ödenmesini sağlayacaklarını ifade ederken staj sigortası mağduriyeti ile ilgili ise "Staj sigortası mağduriyetini yaşayan emekçilerimiz sizin de sorunlarınızı biliyoruz, biraz daha sabır, biraz daha sabır. 14 Mayıs'ta bu iktidarı emekli edeceğiz ve sizin sorunlarınızı da çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Keven konuşmasında, "Emekli yurttaşlarımız müsterih olsunlar. Mübarek ramazan ayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu müjdeyi açıkladı: Bayram ikramiyesi asgari ücret kadar olacak ve Ramazan ikramiyesi dâhil edilerek Kurban Bayramı'nda hesaplarına 15 bin lira yatacak. Engelli yurttaşlarımızın da taleplerini biliyoruz. Engelli maaşlarının iyileştirilmesini ve bayram ikramiyesi ödenmesini iktidarımızda mutlaka sağlayacağız ve staj sigortası mağduriyetini yaşayan emekçilerimiz sizin de sorunlarınızı biliyoruz, biraz daha sabır. 14 Mayıs’ta bu iktidarı emekli edeceğiz ve sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Son olarak sözlerim Millî Savunma Bakanına: Sayın Bakan, uzman çavuşlarımız kadro bekliyor, sözleşmeli er olarak yedi yıl çalışmış askerimize kanuni hakkı olan kamuda istihdam, analarının ak sütü gibi helaldir. Bu sese kulak verin” dedi. Haber Merkezi