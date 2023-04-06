Yıllardır tek sofra kurularak iftar açılan köyde bu sene de gelenek devam etti.

Musabeyli köyü halkı Ramazan ayı boyunca orucunu bir iftar sofrasında açıyor. Toplu iftar geleneğinin başladığı Musabeyli köyünde her aile, bir gün köyün tamamına toplu iftar veriyor. 100 haneli köyde tek iftar sofrasında buluşan vatandaşlar birlik ve beraberliğini pekiştirip Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşıyor. Vatandaşlar, iftar yemeğinin hazırlandığı Musabeyli köyü caminin sosyal tesislerinde kurulan iftar sofrasında bir araya geliyor.

İftar yemeği öncesi cami hoparlöründen köy halkı iftar yemeğine davet ediliyor. Yemeği veren aile fertlerinden bir kişi, köylüleri kapıda karşılıyor ve iftar vaktine kadar vatandaşlar cami avlusunda sohbet ediyor. İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri masalara yemekleri servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, akşam ve teravih namazının ardından evlerine gidiyor.

Musabeyli köyü muhtarı Fatih Yılmaz; “Köylüler arasındaki birlik, beraberlik ve kaynaşmayı daha ileri safhalara taşımak için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyerek “İftar yemeğini her gün bir hane sahibi veriyor. Dışarıdaki köylülerimizde bu organizasyona destek oluyor. Çorba da bizim de tuzumuz bulunsun diye bu şekilde sürdürüyoruz. Bu köyde her iftar akşamı tek sofra kurulur bayanlar ayrı erkekler ayrı yerde iftarımızı açarız” dedi.

Musabeyli Köyü Camii Dernek Başkanı Halil İbrahim Türkmen ise, “ Musabeyli köylüleri olarak mübarek Ramazan gününde birlik ve beraberliğimizi sağlamak için bir araya geldik. Dışarıda yaşayan hemşerilerimiz ve gençlerimiz köyde yaşayanları unutmasınlar ve köylerinden kopmasınlar düşüncesi ile birlik ve beraberliği sağlamak için bir araya geliyoruz. Ramazan sonuna kadar program devam edecek. Masrafları her gün köyde bulunan vatandaşlarımız ve yurtdışında yaşayan, iş insanlarımız, akrabalarımız ve köylülerimiz karşılamakta. Bu birlikteliğimiz Ramazan sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir