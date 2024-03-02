Samsun'da devam eden 'Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları', büyük heyecanın yaşandığı bir etkinliğe sahne oldu.

Yozgatlı sporcumuz Fahri Ünal, bu heyecan dolu atmosferde Türkiye 2'nciliği başarısıyla Sorgun'a gurur yaşattı.

“GURURUMUZSUN”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Samsun’da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında Sorgunlu hemşehrimiz Fahri Ünal’ın Türkiye 2’ncisi olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Gururumuzsun. Samsun’da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında Sorgunlu hemşehrimiz Fahri Ünal 90 kg siklette 18 yaş altı, sol kolda Türkiye 3’üncüsü, sağ kolda Türkiye 2’ncisi oldu. Tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Rabbim, yolunu bahtını açık etsin” ifadelerini kullandı.

Şampiyona, Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başladı ve 61 ilden bin 723 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı Fatih Çıdıroğlu, Federasyon Başkanı Niyazi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birçok protokol üyesi, sporcular, antrenörler ve ailelerin katıldığı açılış seremonisi büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Yardımcısı Fatih Çıdıroğlu takdim etti. Şampiyona, 2 Mart Cumartesi günü sona erecek. Bu heyecan dolu etkinlik, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anlar yaşattı.