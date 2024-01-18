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İzmir'in Seferihisar İlçesi, listeye birinci sıradan giriş yaparak büyük beğeni topluyor. Seferihisar, zengin doğal manzaraları ve tarihi dokusuyla tanınan bir ilçe olarak, ziyaretçilere benzersiz bir güzellik vaat ediyor.

Karabük'ün Safranbolu İlçesi ise 19. sırada yer alarak listeye damgasını vuruyor. Tarihi atmosferi ve ünlü mimarisiyle Safranbolu, geçmişin izlerini taşıyan sokaklarıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Bolu'nun Gerede İlçesi de listeye giren dikkat çekici yerleşim yerlerinden biri. Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından yönetilen Gerede, Roma İmparatoru 1. Theodosius döneminde önemli bir kent haline geldi ve Bizans İmparatorluğu döneminde psikoposluk merkezi oldu. Gerede, günümüzde de zengin tarihi mirasını koruyarak ön plana çıkıyor.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN DİĞER İLÇELER:

Ordu, Perşembe

İzmir, Foça

Bartın, Amasra

Antalya, Kemer

Nevşehir, Ürgüp

Rize, Çamlıhemşin

Antalya, Kaş

İzmir, Çeşme

Muğla, Bodrum

Muğla, Marmaris

Aydın, Kuşadası

Muğla, Fethiye

Antalya, Alanya

Artvin, Şavşat

İzmir, Urla

Balıkesir, Ayvalık

Çanakkale, Bozcaada

Bu liste, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçelerin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini vurguluyor. Ancak, Yozgat'ın listede yer almaması, bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.