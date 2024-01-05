Yapay zeka, Türkiye'nin muhteşem doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkan en güzel ilçelerini belirledi. Yozgat'ın ilçeleri bu listeye dahil oldu mu? İşte detaylar…

Yapay zekanın sıralamasına göre Türkiye'nin dört bir yanındaki keşfedilmeyi bekleyen ilçeler şu şekilde sıralandı:

İzmir, Seferihisar

İZMİR

Seferihisar

İzmir, Foça

İZMİR

Foça

Şanlıurfa, Halfeti

ŞANLIURFA

Halfeti

Ordu, Perşembe

ORDU

Perşembe

Bartın, Amasra

BARTIN

Amasra

Antalya, Kemer

ANTALYA

Kemer

Nevşehir, Ürgüp

NEVŞEHİR

Ürgüp

Rize, Çamlıhemşin

RİZE

Çamlıhemşin

Antalya, Kaş

ANTALYA

Kaş

İzmir, Çeşme

İZMİR

Çeşme

Muğla, Bodrum

MUĞLA

Bodrum

Muğla, Marmaris

MUĞLA

Marmaris

Aydın, Kuşadası

AYDIN

Kuşadası

Muğla, Fethiye

MUĞLA

Fethiye

Antalya, Alanya,

ANTALYA

Alanya

Yozgat değil Kırıkkale mutlu çıktı! Yozgat değil Kırıkkale mutlu çıktı!

Artvin, Şavşat

ARTVİN

Şavşat

İzmir, Urla

İZMİR

Urla

Balıkesir, Ayvalık

BALIKESİR

Ayvalık

Karabük, Safranbolu

KARABÜK

Safranbolu

Çanakkale, Bozcaada

ÇANAKKALE

Bozcaada

Kaynak: Haber Merkezi