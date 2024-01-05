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Yapay zeka, Türkiye'nin muhteşem doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkan en güzel ilçelerini belirledi. Yozgat'ın ilçeleri bu listeye dahil oldu mu? İşte detaylar…

Yapay zekanın sıralamasına göre Türkiye'nin dört bir yanındaki keşfedilmeyi bekleyen ilçeler şu şekilde sıralandı:

İZMİR

Seferihisar

İZMİR

Foça

ŞANLIURFA

Halfeti

ORDU

Perşembe

BARTIN

Amasra

ANTALYA

Kemer

NEVŞEHİR

Ürgüp

RİZE

Çamlıhemşin

ANTALYA

Kaş

İZMİR

Çeşme

MUĞLA

Bodrum

MUĞLA

Marmaris

AYDIN

Kuşadası

MUĞLA

Fethiye

ANTALYA

Alanya

ARTVİN

Şavşat

İZMİR

Urla

BALIKESİR

Ayvalık

KARABÜK

Safranbolu

ÇANAKKALE

Bozcaada