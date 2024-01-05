Yapay zeka, Türkiye'nin muhteşem doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkan en güzel ilçelerini belirledi. Yozgat'ın ilçeleri bu listeye dahil oldu mu? İşte detaylar…
Yapay zekanın sıralamasına göre Türkiye'nin dört bir yanındaki keşfedilmeyi bekleyen ilçeler şu şekilde sıralandı:
İZMİR
Seferihisar
İZMİR
Foça
ŞANLIURFA
Halfeti
ORDU
Perşembe
BARTIN
Amasra
ANTALYA
Kemer
NEVŞEHİR
Ürgüp
RİZE
Çamlıhemşin
ANTALYA
Kaş
İZMİR
Çeşme
MUĞLA
Bodrum
MUĞLA
Marmaris
AYDIN
Kuşadası
MUĞLA
Fethiye
ANTALYA
Alanya
ARTVİN
Şavşat
İZMİR
Urla
BALIKESİR
Ayvalık
KARABÜK
Safranbolu
ÇANAKKALE
BozcaadaKaynak: Haber Merkezi