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Yozgat İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Cami Odaklı Din Hizmetleri İstişare Toplantısı Akdağmadeni ilçesinde yapıldı.

İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, hizmette verimliliği artırmak, geçmişte olduğu gibi bugün de camileri toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir hizmet anlayışına kavuşturmak, camiye ilgiyi ve cemaate katılımı artırmaya yönelik "Cami Odaklı Din Hizmetleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında Akdağmadeni ilçesinde yapılan istişare toplantısına il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı.

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için gerekli istişarede bulunuldu.