Babagannuş, Orta Doğu mutfağının enfes bir lezzeti olarak sofralarda yerini alıyor. Türk, Arap ve Levanten mutfaklarının vazgeçilmezi olan bu mezeyi siz de kolaylıkla evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, lezzetin sırrını açığa çıkaran o mükemmel tarifin detayları...

Malzemeler:

2 adet közlenmiş patlıcan

3 adet közlenmiş kırmızı biber

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 dal taze soğan (isteğe bağlı)

Yarım demet taze maydanoz

Yapılışı:

Közlenmiş patlıcan ve biberleri iyice soyun ve kabuklarını temizleyerek püre haline getirin.

Geniş bir kase içinde patlıcan püresini, biber püresini, ezilmiş sarımsakları, limon suyunu ve zeytinyağını bir araya getirin.

Karışıma tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyon ekleyerek malzemeleri homojen bir şekilde birleştirin.

İnce doğranmış taze soğan ve kıyılmış maydanozu karışıma ekleyin ve hafifçe karıştırarak servis tabağına alın.

Hazırladığınız karışımı en az yarım saat boyunca buzdolabında dinlendirin ve servis yapmaya hazır hale getirin.

Babagannuş tarifinizle sofralarınıza Orta Doğu'nun enfes lezzetlerini taşıyın. Afiyet olsun!