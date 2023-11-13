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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere sağladığı burs ve kredi imkanları için taahhütname sürecini başlattı. İşte, KYK taahhütname nedir, onay nasıl yapılır?

KYK tarafından sunulan maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, 19 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamak zorundalar. Ancak, bu sürecin atlanmaması önemli; çünkü burs veya kredi kazanan öğrenciler, taahhütname onayını gerçekleştirmezse destekten yararlanamazlar.

KYK taahhütname, öğrencinin eğitim hayatını başarıyla tamamlayacağına, burs veya krediyi amacına uygun kullanacağına, yurtta barınma hakkı varsa yurt kurallarına uyacağına dair taahhütleri içeren önemli bir belgedir.

Onay süreci için son tarih 19 Kasım'dır. Burs veya kredi kazanan öğrencilerin bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, taahhütname onayı olmadan burs veya kredi almak mümkün değildir.