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Terör örgütü PKK, Kuzey Irak’taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 asker şehit olurken 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2’sinin Yozgatlı olduğu öğrenildi.

Yaralanan askerlerden bir tanesinin Akdağmadeni Boyalık köyü nüfusuna kayıtlı Koray Taştan olduğu öğrenilirken diğer askerin ise Sarıkaya merkezden Mehmet Erbek olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen, “Sarıkaya da esnaflık yapan Muhiddin Erbek'in torunu Ayhan Erbek'in oğlu Mehmet Erbek Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmış olup GATA Devlet Hastanesinde tedavi görmektedir. Bütün kardeşlerimizin duasına ihtiyacı vardır. Dualarınızı esirgemeyin. Allah tüm askerlerimize güç kuvvet versin, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Dualarımızı eksik etmeyelim inşallah” ifadelerine yer verdi.

Ergen, “Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan gazilerimizden Akdağmadeni Boyalık köyünden Koray Taştan’a rabbimden şifalar diliyorum, Allah’ım ailesine sevenlerine bağışlasın, inşallah. Dualarımızdan eksik etmeyelim” dedi.