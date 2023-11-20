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Altın fiyatlarındaki sürekli yükseliş, çeyrek altının 4000 TL'yi aşabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Kuyumcuların önde gelen isimlerinden İslam Memiş, altın piyasasındaki önemli gelişmelerle ilgili yatırımcılara önemli bilgiler verdi.

Altın fiyatlarının artış eğilimi, Kuyumcuların çeyrek altının 4000 TL'yi geçebileceği beklentilerine odaklanmasına neden oldu. İslam Memiş, gelecek haftalarda gram ve çeyrek altın için 4000 TL'yi hedefleyebileceği öngörüsünde bulunarak altın piyasasındaki etkisini vurguladı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı spekülasyonları ve ekonomik verilerin altın fiyatlarını nasıl etkilediği konusunda değerli bilgiler paylaştı.

Yurt içinde altın fiyatları rekor seviyelere doğru ilerliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı bu hafta yüzde 2,46 artarak 1830 liraya ulaştı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen haftaya göre 3.012 liraya çıkarak dikkat çekti.

Kuyumcuların gram altın için 2000 lirayı görebileceği, çeyrek altın fiyatının ise 4000 liraya kadar çıkabileceği öngörüsü, altın yatırımcılarını heyecanlandırdı. İslam Memiş, altının güvenli liman olma özelliğine vurgu yaparak, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Memiş, önümüzdeki haftalarda gram altın fiyatının 2000 lirayı, çeyrek altının ise 4000 lirayı hedefleyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.