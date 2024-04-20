Eskişehir’de kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması sonucunda bir binanın yan tarafında bulunan yalıtım straforları koparak aşağı uçtu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, belediye ve zabıta ekipleri bölgenin temizlenmesinin ardından etrafa şerit çekerek tedbir aldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından dün, Eskişehir’de kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği duyurularak meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı uyarı yapılmıştı. Yetkililerin uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Odunpazarı İlçesi Akcami Mahallesi Kurşunlu Camii Sokak’ta bulunan bir binanın yan kısmında bulunan straforlar, rüzgarın etkisiyle koparak aşağı uçtu. Olay esnasında çevrenin boş olması sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı zabıta personelleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Belediye personelleri tarafından bölgenin temizlenmesinin ardından incelemeler yapan zabıta ekipleri, tedbir amacıyla etrafa şerit çekti.

Kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.