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Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hizmete giren İlçe Halk Kütüphanesi eğitime öğrencilerin eğitimine büyük katkı verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgiye göre, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarını Destek Projesi" 2009 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan Kamu Yatırım Programı eğitim-kültür altsektörü projesidir. (2009H04-1088 proje numarası 2021 öncesinde 2009H040050) detaylarını erişebileceğiniz projenin amacı Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları Belediye, Valilik veya Kaymakamlık birimleri İl Özel İdaresi, YİKOB, Köylere Hizmet GB ve benzeri tarafından yürütülen, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilmesidir.Söz konusu proje, Bakanlık birimlerinden olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) hayata geçirilmektedir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kamu Eliyle projesi kapsamında kütüphane yatırımlarına destek vermektedir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)