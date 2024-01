Mevsimler dağlara, taşlara sevgi sıcaklığını cömertçe dağıtıyorsa.

Sevdalı gönülleri de yakıp kavurarak Deli gülleri coşturan Yaz’ı… ne etmeli.

Zemherinin kanları donduran ayazların yaşandığı Kış’ı…

Suların coşup çağlayarak deli deli aktığı ve her tarafta rengarenk çiçeklerin açtığı aynı zamanda sıcacık sevgi dolu Bahar… ayları Yaz’ın habercisi ise.

Ağustos ayında balta kesmez buzu, sevgiyle yanan bağrına basarak yaşıyorsa.

Gönüldeki narı, kor ataşı ne etmeli.

Teslimiyet sabrıyla erimeyen buzları eriterek. Aşılamayan gönül dağlarını yorulmadan, sabırla azimle aşarak.

Sevgiyi de sevgiliye… eş ederek, muhabbeti gönüllerde gül bahçesi etmeli.

Seher vakti yeller serin esse de. Sevgiyle yanakları okşasa da.

Bülbülün şükür nameleri. Sabahyıldızının yalnızlığı hep bana benzer.

Emelim O!.. güle varmak.

Saçlarımı taradım.

Salınarak yürümeyi çok özlemiştim.

Ne zormuş… dokunamamak, kokusunu içimde hissedip derin bir nefes almak.

Bazen celallenerek kaşlarımı çatıp.

Saman alevi gibi sönüp Kül, belki de Gül olmak.

Benimde bir yarim… olsa onunla koşup gezsek. Kırlara yüksek tepelere çıkıp avazımızın yettiği kadar çağırıp.

Oradan oraya uçuşan kuşları ürkütsek.

Yuvalarında daha önce topladıkları yiyecekleri istifleyen Karıncaları korkutup Sur!... düdüğü çalmış gibi kaçırsak.

Çiğdem çiçeklerini toplayıp pilavını pişirsek.

Hele birde papatyaları toplayıp seviyor sevmiyor diye.

Sevgiden mahrum kalıp üzülsek.

Gündüz gözüne hiç yıldız görünmezmiş birde onları görsek.

Gördünüz mü?..

Bu Gönül isteklerini saymaya kalksak.

Daha neler ister. Neler neler. Halbuki.

Emelim O!.. gül’e varmak.

Kim demiş olmaz diye.

Kendine güvenin var ise yüreğine de inanıyorsan sadece bak ve tutun.

Çünkü her şey sana hizmet… ediyor, aç gözünü gör.

Haline koymuyorlar gülüm.

Sahte acıma… yeliyle külün savuruyorlar gülüm.

Senden sıkılıp utanarak.

Dört duvar arasına saklayarak.

Seni yok kabul ediyorlar engelli’de… olsa bir can olduğunu hesap etmiyorlar.

Ana yüreği kaynamış sütünü taşırıyor.

Kara kazan dibine yanmış kötü kokuları yayıyor.

Sen… Emelin O!... gülüne koş varman yakındır gülüm.

Sen yeri göğü yaratansın.

Mazlumların gariplerin, aşık, sevdalıların dostusun.

Sen ki cansız yumurtaya can verensin.

Bizleri görür şekil verirsin.

Dayanma gücü ver.

Dünya sürgünümüzü uzatma.

Emelimiz O!.. güle eriştir…

Selam ve dualarımla.