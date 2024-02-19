Mahallemizin çocukları küçük bir köpek yavrusu bulmuşlar sevimli mi sevimli güzel mi güzel.

Çünkü Yaratanı… çok güzel.

Köpek yavrusunun boynuna kaçmasın diyerek sıkıca bir ip… bağlamışlar.

Zavallı nefes almakta zorlanıyordu. Çocuk bu Sevgiden başka kötü bir niyetleri… olur mu?.

Çocukların yanına vardım, doğru bir üslupla:

-“Sevginiz güzel ama yavrunun boynuna taktığınız şu ipin… bağlanış şekli yanlış” diyerek, kırıp dökmeden ve kalplerini kırmadan izah ettim.

Çünkü hepimiz birer insanız hata yumaklarıyla dolu etrafımız. İpe… takılıp kalamazdım.?

Çocuklar küçük yavruyu ev, ev sokak, sokak gezdiriyorlar.

Yavrunun anası da nerden geliyorsa geceleri mahalleye gelerek bağlı olduğu yavrunun evin bahçesinde ziyaret edip ve ana sütünü de ikram da bulunarak yavrusuna Sevgi ve ak sütünü de sunduktan sonra sessiz sedasız kaybolup gidiyor.

Çocuklardan birinin babası küçük yavruyu bir torbaya koyarak uzak mahalleye götürür ve bırakır.

Gene O soğuk bir gece yarısı yavrunun anası gelir her tarafı arar ama yavrusunu bulamaz.

Köpeklerin ağlaması ulumakla olur oda herkesin tatlı ve gaflet… uykusunda yatarken köpek anne yavrusuna uluyarak ağlıyordu.

Bende yatağımda o ananın sevgi ve feryadına sessizce çaresizlik… içinde ağlıyordum.

Çocuklardan birinin babası öfkelenerek “yavrusundan kurtulduk birde anası çıktı” diye bir taşla köpeğe vurarak sesini keser.

Sabah kalktığımda gördüğüm manzara… çok acı vericiydi kafasından yediği taşla kanlar içinde yatan köpek anne.

Ve ölü annesinin yanında diğer üç yavru…

Ben. Çocuklarla oynamak istemiyorum!.

Onlar çok güzel kokuyor, ben Çocuk olmak istiyorum.

Hele birde... “Ya piyon gel” diyorlar ya.

Güller arasında. Çocuk olmak istiyorum.

Öksüzlüğün tadına vararak.

Garipler diyarında. Sohbetler dinleyerek.

Oda!... öksüzdü, diyerek.

Dayıya! giden!... Çocuk olmak istiyorum.

Bir çocuk bana dolu ceplerinden, erik verdi.

Bunları, karşı bağdan yolduk.

İstersen daha getirelim diyerek...

Rızasız bahçe yolunmaz diyen. Çocuk olmak istiyorum.

Sana elbise, Ayakkabı alırım diyerek.

Avunup kavrulmayı.

Baba, ana yanında. Onlarsız olup.

Yırtık ayakkabı içinde üşümeyen. Çocuk olmak istiyorum.

Evet, güzel insanlar. Anlayıp dinlemeden nede çok devirip döküyoruz, değil mi.?.

Selam ve dualarımla.