TRT ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından büyük ilgi gören "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Kurtçu Doğan karakterine hayat veren Ali Sinan Demir, performansıyla öne çıkıyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı Kurtçu Doğan kimdir, gerçek adı ne? Ali Sinan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ali Sinan Demir hakkında merak edilenler...

ALİ SİNAN DEMİR KİMDİR?

Ali Sinan Demir, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Geyikler Lanetler" adlı oyunda rol alarak tiyatro kariyerine adım atmıştır. 2005 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaya başlayan Demir, sinema dünyasında da kendine yer bulmuştur. "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı sinema filminde performans sergileyen Ali Sinan Demir, çeşitli tiyatro oyunlarında da sahne almıştır.

Öne Çıkan Tiyatro Oyunları:

Hırçın Kız / Grumio - 2018

Antrikot / Oyuncu - 2017

Geyikler Lanetler / Oyuncu - 1999

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mehmed Fetihler Sultanı (TV Dizisi Kurtçu Doğan - 2024)

Bozkır Arslanı Celaleddin (TV Dizisi - 2021)

Kuruluş Osman (Tursun, TV Dizisi - 2019-2021)

Doğduğun Ev Kaderindir (Bayram, TV Dizisi - 2019-2021)

Bozkır (Ziya, TV Dizisi - 2018-2019)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yunus Tokgöz / Civciv, TV Dizisi - 2015-2017)

Reaksiyon (Abbas, TV Dizisi - 2014)

Eski Hikaye (Ragıp, TV Dizisi - 2013)

Yük (Dursun, Sinema Filmi - 2012)

Kayıp Şehir (TV Dizisi - 2012)

Entelköy Efeköy'e Karşı (Köylü Aza 2, Sinema Filmi - 2011)

Mor Menekşeler (TV Dizisi - 2011)

Güneydoğu'dan Öyküler - Önce Vatan (Fırat Karalı, TV Dizisi - 2010)

Vicdan (Şoför, Sinema Filmi - 2008)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Paşa, Sinema Filmi - 2000)

Kariyeri ve Başarıları:

Ali Sinan Demir, tiyatro ve sinema kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken bir oyuncudur. Özellikle "Kuruluş Osman" dizisindeki Tursun karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Sahne performansları ve ekran başarılarıyla adından söz ettiren Demir, oyunculuk kariyerine başarılı projelerle devam etmektedir.

Ali Sinan Demir, sanata olan tutkusunu her daim sahneye ve ekrana yansıtan, yetenekli ve deneyimli bir oyuncudur. Başarılarla dolu kariyerinde birçok farklı karaktere hayat vermiş ve her rolünde izleyicilerden tam not almayı başarmıştır.