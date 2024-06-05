Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat Valiliği vatandaşları Kurban Bayramı öncesi Tarım Cebimde uygulaması hakkında bilgi verdi.

Valilik tarafından kurban alımlarında vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; ” Kurbanınızı almadan önce Tarım Cebimde uygulamamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Uygulama içerisindeki, hayvansal üretim, küpe sorgulama kısmından kurbanlığınızın; sağlık durumu, ırkı, aşıları ve diğer tüm bilgilerini kolayca öğrenebilirsiniz. Tarım Cebimde’yi uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.”

TARIM CEBİMDE NEDİR?

Tarım Cebimde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş, ücretsiz bir mobil uygulamadır. Çiftçilere yönelik birçok bilgi, hizmet ve desteği tek bir platformda sunarak, tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve verimliliklerini artırmayı hedefler.

TARIM CEBİMDE NE İŞE YARAR?

Tarım Cebimde uygulaması, çiftçilere pek çok faydalı özellik sunar:

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Bilgileri: Çiftçiler, ÇKS bilgilerini uygulama üzerinden kolayca görüntüleyebilir, güncelleyebilir ve çıktı alabilirler.

Tarımsal Desteklemeler: Güncel tarımsal destekleme programları hakkında bilgi edinme, başvuru yapma ve ödeme takibi yapma imkanı sağlar.

Ürün Bilgileri: Yetiştirilen ürünlere ait teknik bilgilere, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerine ulaşma imkanı sunar.

Hava Durumu: İl ve ilçe bazında 7 günlük detaylı hava durumu tahminlerine erişim sağlar.

Piyasa Bilgileri: Başlıca tarım ürünlerinin güncel piyasa fiyatlarını takip etme imkanı sunar.

Ziraat Bankası Entegrasyonu: Ziraat Bankası hesaplarını uygulama üzerinden yönetme, kredi başvurusu yapma ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunar.

İletişim: Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve diğer ilgili kurumlara kolayca ulaşma imkanı sağlar.