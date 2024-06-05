Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından 7 Temmuz Pazar günü Sünnet Şöleni düzenlenecek.

Sarıkaya Belediyesi, Yozgat Sarıkayalılar Derneği ve Yıldız Park işbirliği ile 7 Temmuz tarihinde Sünnet Şöleni gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan toplu sünnet için kayıtlar 25 Haziran 2024 Salı günü sona erecek. Başvurular, Sarıkaya Belediyesi Gençlik Merkezi’ne yapılacak.

Sarıkaya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Belediyemiz, İstanbul’da kurulu olan Yozgat Sarıkayalılar Derneği ve Yıldız Park işbirliği ile 7 Temmuz Pazar günü düzenleyeceğimiz Sünnet Şöleni için başvurular başlamıştır. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız işlemlerini en geç 25 Haziran tarihine kadar Sarıkaya Belediyesi Gençlik Merkezi’nden gerçekleştirilebilecek” ifadeleri yer aldı.