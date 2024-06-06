Yozgat Valiliği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte içeriklere karşı uyardı.

Yozgat Valiliği, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital mecralarda bayram konu başlığıyla önünüze çıkabilecek oltalama amaçlı içeriklere karşı duyarlı olun” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valiliği, Kurban Bayramı öncesi sosyal medya üzerinde vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada; “Kurban bağışı, bayrama özel kredi gibi ifadeler kullanılarak sosyal medya, e-posta ya da mesaj yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklamayın. Yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış veya ödeme yapmayın. Teyit edemediğiniz taraflarla kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın” ifadeleri yer aldı.